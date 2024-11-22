В Британии заявили об «очень опасном этапе» конфликта после выступления Путина

Конфликт на Украине перешел «на очень опасный этап» после выступления Владимира Путина с предостережениями Западу на фоне ударов дальнобойным оружием по территории России. Такую оценку дает телеканал Sky News.

В материале отмечается, что Путин заявил о том, что Соединенные Штаты рискуют начать ядерную войну своей политикой.

«Российский лидер все чаще характеризует войну как глобальный конфликт, намекая на удары по западным странам, если они продолжат поддерживать Киев.

Его воинственная позиция возникла после того, как Запад разрешил использовать свои поставки оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России», — говорится в тексте.

За словами российского лидера последовали и действия, в виде применения ракеты средней дальности «Орешник», пишет Sky News. Все это «ознаменует очередной опасный этап конфликта, который продолжается более 1000 дней», констатируют авторы.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше обеспокоились ударом «Орешника» по Украине.