Главы регионов Донбасса и Новороссии отреагировали на применение РФ «Орешника»

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что применение российскими военными ракеты «Орешник» против Украины является адекватным и справедливым ответом на агрессию против мирных городов РФ.

При этом глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник отметил у себя в Telegram-канале, что нет никаких сомнений в том, что Россия сумеет защитить свое государство и людей, которые в нем живут. Он назвал такой ответ РФ адекватным и четким.

«Запугать Россию не удастся никому», — подчеркнул Пасечник.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий придерживается такого же мнения насчет этого ответа России. По его словам, РФ вправе использовать оружие против объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против российских объектов.

«Ответ всегда будет!» — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил у себя в Telegram-канале, что Российская Федерация предпочитает мирные средства, но готова решительно отстаивать собственные позиции. Он также отметил, что РФ всегда даст ответ.

Вечером 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в автоматическом режиме оповестила США о запуске «Орешника» через Российский национальный центр по снижению ядерной угрозы (НЦУЯО).

Вечером того же дня президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ ударили по военному объекту в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Ранее Медведев иронично назвал удар «Орешником» тем, «чего хотел Запад».