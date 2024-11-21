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В Кремле заявили, что за 30 минут до пуска «Орешника» предупредили США

Песков: Россия предупредила США за 30 минут до пуска «Орешника» по линии НЦУЯО

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Россия в автоматическом режиме оповестила США о запуске ракеты «Орешник» через Российский национальный центр по снижению ядерной угрозы (НЦУЯО). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«Российская сторона предупредила американцев о пуске «Орешника» по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки», – уточнил Песков, подчеркнув, что предупреждение было отправлено за 30 минут до запуска.

Днем в четверг, 21 ноября, ВС РФ атаковали военный завод в Днепропетровской области Украины экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой РС-26. Затем появилось видео удара экспериментальной ракетой ВС РФ по заводу «Южмаш».

Позже президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли по «Южмашу» удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Ранее Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.

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