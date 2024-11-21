Медведев иронично назвал удар «Орешником» тем, «чего хотел Запад»

Нанесенный по «Южмашу» удар новейшей гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник», вероятно, и есть то, чего хотел Запад. Об этом зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в соцсети X.

«Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили», — написал политик.

Днем в четверг, 21 ноября, стало известно, что ВС РФ атаковали военный завод в Днепропетровской области Украины экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой РС-26. Затем появилось видео удара экспериментальной ракетой ВС РФ по заводу «Южмаш».

В своем обращении к гражданам президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли по «Южмашу» удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Российский лидер отметил, что украинский конфликт после удара западными ракетами по российским территориям приобрел глобальный характер.

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.