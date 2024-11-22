На Западе прокомментировали поданный пуском «Орешника» сигнал

Использованием ракеты «Орешник» российская сторона подала сигнал государствам Запада, который необходимо воспринимать напрямую. Об этом заявил директор военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований, базирующегося в Лондоне, Мэтью Сэвилл в интервью Associated Press.

По его мнению, данный сигнал означает, что Россия «рада вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности», а также подразумевает вопрос: «действительно ли страны Запада готовы пойти на такой риск?».

До этого пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США обеспокоены применением Россией нового типа вооружения.

Днем в четверг, 21 ноября, ВС РФ атаковали военный завод в Днепропетровской области Украины экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой РС-26. Затем появилось видео удара экспериментальной ракетой ВС РФ по заводу «Южмаш».

Позже президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли по «Южмашу» удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Ранее Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.