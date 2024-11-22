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На Западе прокомментировали поданный пуском «Орешника» сигнал

AP: пуском «Орешника» Россия подала сигнал Западу

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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Использованием ракеты «Орешник» российская сторона подала сигнал государствам Запада, который необходимо воспринимать напрямую. Об этом заявил директор военных наук  Королевского объединенного института оборонных исследований, базирующегося в Лондоне, Мэтью Сэвилл в интервью Associated Press.

По его мнению, данный сигнал означает, что Россия «рада вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности», а также подразумевает вопрос: «действительно ли страны Запада готовы пойти на такой риск?».

До этого пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США обеспокоены применением Россией нового типа вооружения.

Днем в четверг, 21 ноября, ВС РФ атаковали военный завод в Днепропетровской области Украины экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой РС-26. Затем появилось видео удара экспериментальной ракетой ВС РФ по заводу «Южмаш».

Позже президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли по «Южмашу» удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Ранее Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.

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