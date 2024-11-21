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На Западе усомнились в запуске Россией межконтинентальной ракеты

ABC News: Россия не запускала межконтинентальную ракету в сторону Украины

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РИА Новости

Россия не запускала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) в направлении Украины. Об этом заявляет ABC News со ссылкой на неназванного западного чиновника.

«По всей видимости, это была не межконтинентальная баллистическая ракета... По словам западного чиновника, это была баллистическая ракета, которая была нацелена на Днепр на юго-востоке Украины», — говорится в материале.

По словам собеседника издания, украинские военнослужащие «на 95% уверены», что удар был нанесен с помощью МБР. Чиновник также добавил, что они все еще изучают части ракеты на земле и в настоящее время «не пришли к окончательному выводу».

Незадолго до этого Telegram-канал Mash со ссылкой на украинские источники писал, что ВС РФ атаковали военный завод в Днепропетровской области Украины экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой РС-26. Сообщалось также, что для удара, предположительно, использовалась ракета-носитель ядерного оружия с извлеченной ядерной частью, которую заменили на фугасные боевые части или вообще не стали использовать.

Ранее сообщалось, что Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.

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