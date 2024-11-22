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США обеспокоились из-за применения Россией нового типа вооружения

Пентагон: США обеспокоены применением Россией нового типа вооружения

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

США обеспокоены применением Россией нового типа вооружения, заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. Видео ее выступления опубликовано на YouTube-канале американского министерства обороны.

Так Сингх прокомментировала применение российской стороной ракеты «Орешник». Пресс-секретарь Пентагона подчеркнула, что незадолго до использования снаряда американская сторона получила соответствующее предупреждение от России.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в автоматическом режиме оповестила США о запуске ракеты «Орешник» через Российский национальный центр по снижению ядерной угрозы (НЦУЯО).

Днем в четверг, 21 ноября, ВС РФ атаковали военный завод в Днепропетровской области Украины экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой РС-26. Затем появилось видео удара экспериментальной ракетой ВС РФ по заводу «Южмаш».

Позже президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли по «Южмашу» удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Ранее Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.

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