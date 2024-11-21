США уведомили Украину и союзников о предстоящем запуске Россией ракеты средней дальности

США заранее уведомили Украину и ближайших союзников о предстоящем запуске Россией ракеты средней дальности для подготовки к нему, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что Украину и союзников оповестили, чтобы подготовить их.

По ее словам, Вашингтон, на фоне сообщений об успешном испытании российской стороной ракеты средней дальности «Орешник», продолжит поддерживать Украину.

По словам Жан-Пьер, США не видят каких-либо оснований для изменения расстановки ядерных сил или ядерной доктрины в ответ на российские заявления.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в автоматическом режиме оповестила США о запуске ракеты «Орешник» через Российский национальный центр по снижению ядерной угрозы (НЦУЯО).

Днем в четверг, 21 ноября, ВС РФ атаковали военный завод в Днепропетровской области Украины экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой РС-26. Затем появилось видео удара экспериментальной ракетой ВС РФ по заводу «Южмаш».

Позже президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли по «Южмашу» удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Ранее Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.