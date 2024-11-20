Зеленский прокомментировал закрытие ряда посольств в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о потенциальной угрозе, из-за которой закрылись несколько посольств в Киеве. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

По его словам, информационное нагнетание, которое происходило сегодня, а также пересылаемые панические публикации «помогают только России».

Зеленский призвал граждан Украины стараться, чтобы никто не мог использовать их эмоции «в своих собственных интересах».

20 ноября министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения западных посольств в Киеве, в том числе американского, о временном закрытии из-за опасений массированного авиаудара являются «информационным нагнетанием».

В среду посольство США в Киеве объявило о закрытии на фоне сообщений о якобы возможной масштабной воздушной атаке. Об этом написали на странице госдепа США в соцсети X. В сообщении указано, что посольство будет закрыто, а находящимся на территории Украины гражданам США посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

До этого сообщалось о закрытии посольств Испании и Италии в Киеве.

Ранее посольство Китая в Киеве обратилось к гражданам КНР с предупреждением.