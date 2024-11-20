Посольство Испании в Киеве приостановило свою работу

Посольство Испании в Киеве не будет предоставлять услуги для посетителей в течение дня, сообщает агентство EFE.

Отмечается, что причиной приостановки работы диппредставительства являются возможные угрозы безопасности. Подданных королевства, проживающих на территории Украины, уведомили об этом по почте.

Дипломаты порекомендовали гражданам Испании соблюдать меры безопасности и «соблюдать все рекомендации местных властей». Так рекомендуется выяснить местонахождение укрытий.

До этого посольство США в Киеве объявило о закрытии на фоне сообщений о якобы возможной масштабной воздушной атаке 20 ноября.

Утром 20 ноября в украинской столице и Броварах в Киевской области прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.

Также ночью на территории Харьковской области Украины произошла серия взрывов.

Ранее в Киеве ввели график подачи электричества после повреждения энергообъектов страны.