Посольство Китая в Киеве обратилось к гражданам КНР с предупреждением

Ситуация на Украине становится все более напряженной, риски безопасности возросли. Об этом сообщило на своем сайте посольство Китая на Украине.

«В настоящее время вся территория Украины находится в состоянии войны, и ситуация с безопасностью напряженная. В последние дни часто звучали оповещения о воздушной тревоге, а риски для безопасности, такие как авиаудары, возросли», — отмечается в заявлении.

Диппредставительство призвало граждан Китая воздержаться от поездок на Украину, а тем, кто уже находится на территории этой страны, быть более бдительными, следить за оповещениями о воздушной опасности и быть готовыми к эвакуации, если ситуация обострится.

20 ноября министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения западных посольств в Киеве, в том числе американского, о временном закрытии из-за опасений массированного авиаудара являются «информационным нагнетанием».

В среду посольство США в Киеве объявило о закрытии на фоне сообщений о якобы возможной масштабной воздушной атаке. Об этом написали на странице госдепа США в соцсети X. В сообщении указано, что посольство будет закрыто, а находящимся на территории Украины гражданам США посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Ранее посольство Германии в Киеве перешло на ограниченный режим работы.