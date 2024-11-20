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В Киеве закрылось посольство США

Посольство США в Киеве закрылось из-за якобы возможной воздушной атаки

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Depositphotos

Посольство США в Киеве объявило о закрытии на фоне сообщений о якобы возможной масштабной воздушной атаке 20 ноября. Об этом написали на странице госдепа США в соцсети X.

В сообщении указано, что посольство будет закрыто, а находящимся на территории Украины гражданам США посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Этим утром в украинской столице и Броварах в Киевской области прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.

Ночью на территории Харьковской области Украины произошла серия взрывов. Какие-либо подробности случившегося журналисты больше не опубликовали. Кроме того, украинское издание «Общественное. Новости» заявило о взрывах в городе Прилуки Черниговской области на севере Украины. Также взрывы слышали в Киеве.

Накануне сообщалось, что в подконтрольной Украине части Запорожской области были повреждены несколько объектов инфраструктуры. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров отметил, что в регионе произошло не менее 458 взрывов. Он не уточнил, о каких именно поврежденных объектах инфраструктуры идет речь.

Ранее в Киеве ввели график подачи электричества после повреждения энергообъектов страны.

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