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МИД Украины отреагировал на закрытие посольств западных стран в Киеве

МИД Украины: сообщения о закрытии посольств в Киеве — информационное нагнетание

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Shutterstock

Сообщения западных посольств в Киеве, в том числе американского, о временном закрытии из-за опасений крупного авиаудара является «информационным нагнетанием». Об этом сообщило министерство иностранных дел Украины.

«Считаем, что для партнеров было бы правильно реагировать в 1001-й день (российской спецоперации. — Прим. ред.) так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД.

Утром 20 ноября посольство США в Киеве объявило о закрытии на фоне сообщений о якобы возможной масштабной воздушной атаке. Об этом написали на странице госдепа США в соцсети X. В сообщении указано, что посольство будет закрыто, а находящимся на территории Украины гражданам США посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

В среду агентство EFE сообщило, что посольство Испании в Киеве не будет предоставлять услуги для посетителей в течение дня. Причиной приостановки работы диппредставительства являются возможные угрозы безопасности. Подданных королевства, проживающих на территории Украины, уведомили об этом по почте.

Ранее в Кремле прокомментировали решение США закрыть свое посольство в Киеве.

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