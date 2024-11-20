Названа причина закрытия посольства Италии в Киеве

Посольство Италии в Киеве решило закрыться 20 ноября в связи с угрозой обстрела. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Посольство Италии закрывается сегодня из-за угрозы обстрела вслед за посольствами США и Испании», — говорится в публикации.

20 ноября агентство EFE сообщило, что посольство Испании в Киеве не будет предоставлять услуги для посетителей в течение дня. Причиной приостановки работы диппредставительства являются возможные угрозы безопасности. Подданных королевства, проживающих на территории Украины, уведомили об этом по почте.

До этого посольство Соединенных Штатов в Киеве объявило о закрытии на фоне сообщений о якобы возможной масштабной воздушной атаке 20 ноября. Посольство призвало находящихся на территории Украины граждан США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Утром 20 ноября в украинской столице и Броварах в Киевской области прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.

Ранее в Киеве ввели график подачи электричества после повреждения энергообъектов страны.