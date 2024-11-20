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Шерпа России заявила, что Запад не смог сделать Украину основной темой на саммите G20

Шерпа России Лукаш сообщила, что Украина не стала основной темой на саммите G20

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Global Look Press

Украина не стала основной темой на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила шерпа России в G20 Светлана Лукаш в эфире Первого канала.

«Вопрос Украины <…> по остаточному принципу отражен в лидерской декларации», — отметила она.

Главным прорывом, по ее словам, стало согласование позиций лидеров G20 по кризису на Ближнем Востоке. В связи с этим «коллективный Запад потерпел существенное поражение на этом фронте», добавила Лукаш.

19 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что странам Запада не удалось «украинизировать» повестку саммита G20.

В тот же день британская газета Financial Times сообщила, что в итоговом коммюнике саммита G20 ряд европейских делегаций отказались от жестких формулировок по конфликту на Украине в отношении России. Неназванный дипломат отметил, что предлагаемые определения были «недостаточно сильны».

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский призывал сделать конфликт Москвы и Киева предметом обсуждения на саммите G20. Он подчеркивал, что Киев вел переговоры со всеми партнерами, чтобы позиция республики «была представлена во всех соответствующих дискуссиях».

Ранее Лавров оценил пункт об урегулировании конфликта на Украине в декларации G20.

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