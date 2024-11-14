Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский захотел включить конфликт на Украине в повестку G20

Зеленский призвал включить конфликт на Украине в повестку обсуждения на G20

close
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призывал сделать конфликт Москвы и Киева предметом обсуждения на саммите G20 («Большой двадцатки»), который пройдет на следующей неделе в Рио-де-Жанейро. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев ведет переговоры со всеми партнерами, чтобы позиция республики «была представлена во всех соответствующих дискуссиях».

«Только вместе мир сможет обеспечить по-настоящему прочный мир и стабильность в международных отношениях», — сказал Зеленский.

До этого посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что Запад более осторожно подходит к геополитике, разговоры на тему Украины в рамках G20 и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества нередко ведутся в дежурном ключе. В начале 2024 года западные коллеги на мероприятиях АТЭС и G20 «вели себя более агрессивно», звучала антироссийская риторика, но затем произошла «определенная эволюция», отметил Бердыев.

С 1 декабря 2023 года Бразилия взяла на себя председательство в G20. Завершающий саммит состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

Ранее журналист призвал генсека НАТО не питать иллюзий относительно Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами