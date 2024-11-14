Президент Украины Владимир Зеленский призывал сделать конфликт Москвы и Киева предметом обсуждения на саммите G20 («Большой двадцатки»), который пройдет на следующей неделе в Рио-де-Жанейро. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев ведет переговоры со всеми партнерами, чтобы позиция республики «была представлена во всех соответствующих дискуссиях».

«Только вместе мир сможет обеспечить по-настоящему прочный мир и стабильность в международных отношениях», — сказал Зеленский.

До этого посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что Запад более осторожно подходит к геополитике, разговоры на тему Украины в рамках G20 и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества нередко ведутся в дежурном ключе. В начале 2024 года западные коллеги на мероприятиях АТЭС и G20 «вели себя более агрессивно», звучала антироссийская риторика, но затем произошла «определенная эволюция», отметил Бердыев.

С 1 декабря 2023 года Бразилия взяла на себя председательство в G20. Завершающий саммит состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

Ранее журналист призвал генсека НАТО не питать иллюзий относительно Украины.