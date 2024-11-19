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В Госдепе США отреагировали на изменение ядерной доктрины России

Госдеп об изменении ядерной доктрины РФ: США и НАТО не угрожают России

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J. Scott Applewhite/AP

Ни США, ни Североатлантический альянс не представляют никакой угрозы для России. Так официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер прокомментировал изменения ядерной доктрины РФ, пишет РИА Новости.

По его словам, США не видят причин редактировать свою ядерную доктрину.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обнародование Россией обновленной ядерной доктрины является ответной мерой, НАТО должно задуматься над этим. По его словам, РФ приняла меры, чтобы защитить себя.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Согласно документу, одним из условий для применения ядерного оружия является старт баллистических ракет против страны.

Также в обновленной доктрине говорится, что основную опасность для России представляют крупномасштабные военные учения, проводимые у границы страны потенциальным противником. Для нейтрализации угрозы страна может осуществить ядерное сдерживание.

Ранее сообщалось, что обновление российской ядерной доктрины всколыхнуло мировые рынки.

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