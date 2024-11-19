Bloomberg: мировые рынки упали после обновления ядерной доктрины России

Новость об обновлении ядерной доктрины РФ всколыхнула мировые рынки, основные индексы отреагировали падением. Об этом сообщает Bloomberg.

Во вторник днем фьючерсы на S&P 500 опустились на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на семь базисных пунктов, до 4,34%.

При этом традиционные активы-убежища, включая японскую иену, швейцарский франк и золото, выросли. Суверенные долларовые облигации Украины подешевели больше всего среди аналогичных активов развивающихся рынков.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания.

В обновленной доктрине дополнен список военных угроз, при возникновении которых Россия может применить ЯО. В частности, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны.

Ранее курс биткоина рухнул на $5 тысяч сразу после исторического рекорда.