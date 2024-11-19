Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: мировые рынки упали после обновления ядерной доктрины России

Bloomberg: обновление ядерной доктрины России всколыхнуло мировые рынки

close
«Газета.Ru»

Новость об обновлении ядерной доктрины РФ всколыхнула мировые рынки, основные индексы отреагировали падением. Об этом сообщает Bloomberg.

Во вторник днем фьючерсы на S&P 500 опустились на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на семь базисных пунктов, до 4,34%.

При этом традиционные активы-убежища, включая японскую иену, швейцарский франк и золото, выросли. Суверенные долларовые облигации Украины подешевели больше всего среди аналогичных активов развивающихся рынков.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания.

В обновленной доктрине дополнен список военных угроз, при возникновении которых Россия может применить ЯО. В частности, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны.

Ранее курс биткоина рухнул на $5 тысяч сразу после исторического рекорда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами