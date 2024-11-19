Грузинские оппозиционеры заявили о новой тактике уличных протестов

Грузинская оппозиция заявила о переходе к новой тактике уличных протестов. Об этом сообщает газета «Взгляд». В Тбилиси продолжаются демонстрации несогласных с результатами парламентских выборов, которые прошли 26 октября.

«Мы действуем согласно новой тактике, доселе неизвестной властям. <...> Раньше мы собирались только на проспекте Руставели у здания парламента, а теперь перешли на мобильный протест», — заявил оппозиционный депутат Георгий Вашадзе.

Он пообещал перекрывать разные улицы Тбилиси, призывая горожан поддержать оппозицию. Передвигаться протестующие планируют малыми группами, дистанцируясь от полиции.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты избирательной кампании, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

В ноябре представители оппозиционных партий Грузии, их сторонники и также гражданские активисты вышли на протестные акции против итогов парламентских выборов.

Утром 19 ноября в грузинской столице начались начались столкновения между оппозиционерами и сотрудниками МВД. Протестующие бросали в полицейских камни и оказывали сопротивление, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ. Позднее стало известно о 16 задержанных.

Ранее в Грузии сообщили о желании оппозиции «показать картинку Западу».