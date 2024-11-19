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Генсек НАТО призвал Запад не ограничивать использование Украиной оружия

Генсек НАТО Рютте: Запад не должен ограничивать использование Киевом оружия

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Global Look Press

Страны Североатлантического альянса, которые поставляют вооружение Украине, не должны ограничивать его использование. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что удары западными ракетами по российской территории можно будет квалифицировать как нападение стран — членов НАТО на Россию с правом российской стороны нанести ответный удар.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания.

По мнению Медведева, если натовская военная инфраструктура приблизится к границе России, то Москва будет вправе нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам Североатлантического альянса, где бы они ни находились.

Ранее на Украине заявили, что ВСУ впервые применили ATACMS для удара по России.

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Операция на Украине
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