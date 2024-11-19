На Украине заявили, что ВСУ впервые применили ATACMS для удара по России

Украина якобы впервые применила американские ракеты ATACMS для удара по территории России, объект, как утверждается, поражен в Брянской области. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
«Украина впервые использовала ATACMS для удара по территории РФ», — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что источник РБК-Украина в Силах обороны сообщил, что удар был нанесен по объекту в Карачеве в Брянской области. Утверждается, что якобы объект был поражен.
По данным главреда украинского здания «Цензор.нет» Юрия Бутусова, ракеты поразили склад боеприпасов в Брянской области.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные максимально внимательно отслеживают ситуацию после сообщений о намерении Киева применить ракеты ATACMS.
Накануне телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что США ожидают, что Украина будет применять поставленные ей дальнобойные ракеты ATACMS «преимущественно в Курской области».
Ранее в России заявили о найденном противоядии от ATACMS.