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На Украине заявили, что ВСУ впервые применили ATACMS для удара по России

РБК-Украина утверждает, что ВСУ впервые применили ATACMS для удара по России

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John Hamilton/AP

Украина якобы впервые применила американские ракеты ATACMS для удара по территории России, объект, как утверждается, поражен в Брянской области. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Украина впервые использовала ATACMS для удара по территории РФ», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что источник РБК-Украина в Силах обороны сообщил, что удар был нанесен по объекту в Карачеве в Брянской области. Утверждается, что якобы объект был поражен.

По данным главреда украинского здания «Цензор.нет» Юрия Бутусова, ракеты поразили склад боеприпасов в Брянской области.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные максимально внимательно отслеживают ситуацию после сообщений о намерении Киева применить ракеты ATACMS.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что США ожидают, что Украина будет применять поставленные ей дальнобойные ракеты ATACMS «преимущественно в Курской области».

Ранее в России заявили о найденном противоядии от ATACMS.

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Операция на Украине
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