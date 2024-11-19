В России призвали квалифицировать удары западными ракетами нападением НАТО

Удары западными ракетами вглубь российской территории можно будет квалифицировать как нападение стран — членов НАТО на Россию с правом Москвы нанести ответный удар. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания.

Использование ракет альянса подобным образом можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII.

Газета The New York Times писала, что президент США Джо Байден принял решение предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. По словам журналистов, таким образом США хотят дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой, и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты, разрешив Украине использовать свои дальнобойные ракеты для ударов по России, не становятся прямыми участниками конфликта.