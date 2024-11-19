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В США назвали причину звонка Шольца Путину

CNN: Шольц созвонился с Путиным из-за приближающихся выборов в Германии

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Global Look Press/РИА Новости

Канцлер Германии Олаф Шольц созвонился с президентом России Владимиром Путиным в связи с приближающимися парламентскими выборами в ФРГ. Об этом заявила научный сотрудник Германского совета по международным отношениям Алена Епифанова, передает CNN.

«Шольц вступает в избирательную кампанию в качестве «миротворца», чтобы обеспечить себе голоса, которые в противном случае могли бы быть отданы симпатизирующей РФ оппозиции», — сказала аналитик.

Епифанова считает, что этот шаг Шольца может вызвать симпатии среди его однопартийцев по Социал-демократической партии Германии (СДПГ), но «в противном случае, это будет прискорбно для Украины».

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ отметил, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что политическую волю Германии на возобновление диалога с Россией можно только приветствовать.

18 ноября Шольц назвал правильным решение провести разговор с российским лидером, несмотря на критику европейских коллег. При этом он признал, что в позиции Путина по конфликту на Украине «ничего не изменилось».

Ранее президент Польши назвал неожиданную причину звонка Шольца Путину.

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