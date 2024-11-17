В Кремле поприветствовали политическую волю Германии на возобновление диалога с РФ

Политическую волю Германии на возобновление диалога с Россией можно только приветствовать. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале последнего.

По его словам, у этой ситуации есть «своя диалектика развития».

«Безусловно, все элементы, наверное, складываются таким образом, что возникает политическая воля на возобновление диалога. Это в данном случае может только приветствоваться», — сказал официальный представитель Кремля, комментируя недавний телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Вместе с тем он отметил, что российский лидер неоднократно заявлял, что он открыт к разговору.

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ подчеркнул, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Ранее в МИД России назвали власти Германии неблагодарными.