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Президент Польши назвал неожиданную причину звонка Шольца Путину

Президент Польши Дуда: звонок Шольца Путину подрывает мирные усилия Трампа

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда обвинил федерального канцлера Германии Олафа Шольца в попытке устранить избранного президента США Дональда Трампа от переговоров по поводу будущего Украины. Его слова приводит Bloomberg.

По словам Дуды, звонок Шольца президенту РФ Владимиру Путину, состоявшийся 15 ноября, не имел цели подтолкнуть Москву к переговорам о мирном урегулировании конфликта, как сообщал сам канцлер.

«Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня в Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность», – сказал Дуда.

Он считает, что Шольц обеспокоен возможностью заключения при администрации Трампа невыгодных для Германии соглашений по Украине и пытается действовать на опережение. Больше всего немцы боятся, что Дональд Трамп заставит их покупать газ у США, утверждает Дуда.

Накануне Шольц заявил, что считает правильным решение провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на критику европейских коллег.

Ранее советник Трампа оценил решение Байдена разрешить ВСУ бить вглубь России.

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