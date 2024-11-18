В Госдепе прокомментировали возможность контактов Блинкена с Лавровым на саммите G20

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии, заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет», — ответил Миллер на вопрос журналистов о том, планируются ли контакты министров двух государств в рамках саммита.

17 ноября сообщалось, что Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, чтобы принять участие в саммите «Группы двадцати» (G20).

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что пока сложно предположить, когда конкретно российский лидер встретится с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом.

До этого депутат Бундестага Германии, член комитета по делам Евросоюза Райнер Ротфус заявлял, что Трамп и Путин после недолгих переговоров могли бы договориться о нейтральности Украины.

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