Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдепе прокомментировали возможность контактов Блинкена с Лавровым на саммите G20

Госдеп: Блинкен не планирует контактов с Лавровым на саммите G20 в Бразилии

close
Reuters/РИА Новости

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии, заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет», — ответил Миллер на вопрос журналистов о том, планируются ли контакты министров двух государств в рамках саммита.

17 ноября сообщалось, что Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, чтобы принять участие в саммите «Группы двадцати» (G20).

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что пока сложно предположить, когда конкретно российский лидер встретится с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом.

До этого депутат Бундестага Германии, член комитета по делам Евросоюза Райнер Ротфус заявлял, что Трамп и Путин после недолгих переговоров могли бы договориться о нейтральности Украины.

Ранее Лавров заявил о важности национальных интересов России на мировой арене

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами