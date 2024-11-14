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Лавров заявил о важности национальных интересов России на мировой арене

Лавров объяснил роль развития концепции Большого Евразийского партнерства

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия обязана обеспечить свои интересы в полном соответствии с ее Конституцией не только в контексте Украины, а в целом в рамках концепции внешней политики страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким.

По его словам, обеспечение интересов России включает в себя и продвижение концепции Большого Евразийского партнерства.

«Чтобы все структуры, страны, расположенные на Евразийском континенте, продвигали контакты между собой, обменивались опытом интеграции, гармонизировали свои проекты, реализовывали масштабные инфраструктурные задачи», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что в концепции Большого Евразийского партнерства (БЕП) уже наблюдаются первые шаги по линии ЕАЭС, ШОС, АСЕАН. Он отметил, что в случае продвижения по всем намеченным планам БЕП создаст очень прочный, материальный, экономический фундамент для новой архитектуры Евразийской безопасности.

Кроме того, на вопрос Ким о перспективах появления штаб-квартиры БРИКС Лавров заявил, что никакой речи о бюрократизации объединения не идет.

«Всем импонирует именно гибкость. Каждый год в соответствии с алфавитом меняется страна-председатель. Она выполняет функции секретариата, организатора различных мероприятий и т. д. Это всех устраивает. Уверен, что на данный достаточно длительный период это оптимальный вариант», — сказал министр.

Ранее Сергей Лавров объяснил, что Соединенные Штаты «остервенели» в отношении Китая из-за того, что эта страна «обходит Америку» и делает это очень быстро, уверенно.

По словам дипломата, Китай обходит США на основе тех же норм, которые заложены американцами в институты, такие как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация.

«Обходят несмотря на то, что этими институтами, механизмами, контролируемыми американцами, всячески злоупотребляют», — сказал Лавров.

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