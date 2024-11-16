В ФРГ заявили, что Трамп и Путин могли бы договориться о нейтральности Украины

Избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин после недолгих переговоров могли бы договориться о нейтральности Украины. Об этом РИА Новости заявил депутат Бундестага Германии, член комитета по делам Евросоюза Райнер Ротфус.

«После недолгих переговоров они могли бы договориться о том, от чего отказался Байден — гарантий нейтральности Украины. Не на 20 лет, а навсегда», — заявил немецкий парламентарий.

Ротфус добавил, что можно было бы создать новую структуру безопасности, отвернувшись от НАТО. По его словам, эта структура могла бы включить в себя Евразию, которая оставалась бы в стороне США.

«Тогда мы могли бы жить в мире», — подчеркнул депутат.

Ротфус отметил, что «Трамп в одиночку не сможет завершить конфликт», для того, чтобы это сделать, «всему Западу необходимо прекратить поставки вооружений Украине».

Среди прочего депутат указал, что российская сторона ищет не краткосрочное решение конфликта, а уверенности, что «он больше не повторится».

Незадолго до этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что единственный способ узнать, что думает Путин по поводу начала переговоров об урегулировании конфликта с Украиной, — поговорить с ним об этом.

Ранее в Германии заявили, что звонок Путину имеет для Шольца особое значение.