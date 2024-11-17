Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите G20

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите «Группы двадцати» (G20), который пройдет 18-19 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что выступления министра запланированы в понедельник в ходе пленарных заседаний по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов.

Глава МИД возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина.

На прошедшей в 2023 году встрече лидеров G20 в Нью-Дели делегацию РФ также возглавлял Лавров.

В октябре Путин заявлял, что не поедет на саммит G20 в Бразилии в этом году, «чтобы не срывать мероприятие». По мнению президента, его появление нарушило бы нормальную работу форума.

С 1 декабря 2023 года Бразилия взяла на себя председательство в G20. Завершающий саммит состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

Ранее посол РФ назвал приоритетные темы председательства Бразилии в G20.