Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что пока сложно предположить, когда конкретно российский лидер встретится с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — заключил представитель Кремля.

До этого депутат Бундестага Германии, член комитета по делам Евросоюза Райнер Ротфус заявлял, что Трамп и Путин после недолгих переговоров могли бы договориться о нейтральности Украины. Он добавил, что можно было бы создать новую структуру безопасности, отвернувшись от НАТО. По его словам, эта структура могла бы включить в себя Евразию, которая оставалась бы на стороне США.

Незадолго до этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что единственный способ узнать, что думает Путин по поводу начала переговоров об урегулировании конфликта с Украиной, — поговорить с ним об этом.

Ранее в Японии рассказали о взаимодействии Трампа с иностранными лидерами до инаугурации.