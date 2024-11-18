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В ЕС не приняли общего решения по ограничениям на удары вглубь России

Боррель: главы МИД ЕС не приняли решения по ограничениям на удары по России

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Anushree Fadnavis/Reuters

Главы Министерств иностранных дел Евросоюза не приняли общего решения об отмене ограничений на применение западного оружия по территории РФ, каждая страна будет решать это сама. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы обсуждали это. Сегодня не было общего решения об этом. Каждая страна будет действовать так, как она сочтет нужным», — заявил дипломат.

Также Боррель выступил с подтверждением информации о том, что президент США Джо Байден разрешил Киеву бить по территории России дальнобойными ракетами ATACMS.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Подобное решение было принято впервые за все время дискуссий по данному вопросу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это напомнила, что использование Украиной американских дальнобойных ракет будет означать прямое участие США в боевых действиях против страны и радикально изменит суть конфликта.

В свою очередь представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал помнить, что вне зависимости от хода боевых действий все стороны конфликта должны обеспечить безопасность гражданского населения.

Ранее Белый дом не подтвердил разрешение Украине использовать ATACMS.

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