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В ООН отозвались на решение Байдена о применении ракет ATACMS для ударов по России

ООН: все стороны конфликта на Украине должны обеспечить безопасность гражданских

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Global Look Press

Вне зависимости от хода боевых действий все стороны конфликта должны обеспечить безопасность гражданского населения. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о данном Украине разрешении наносить удары по РФ дальнобойными ракетами.

«Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились», — сказал он.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование Украиной американских дальнобойных ракет для атак по территории России будет означать прямое участие США в боевых действиях против нашей страны и радикально изменит суть конфликта.

Ранее глава МИД Венгрии прокомментировал разрешение Украине бить вглубь России.

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