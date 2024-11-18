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Захарова заявила о прямом участии США в случае удара по России дальнобойными ракетами

Захарова: удар дальнобойными ракетами по РФ радикально изменит суть конфликта

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Использование Украиной американских дальнобойных ракет для атак по территории России будет означать прямое участие США в боевых действиях против нашей страны и радикально изменит суть конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова опубликованы на официальном сайте министерства.

Захарова отметила, что в настоящий момент неизвестно, опираются ли сообщения о якобы данном Украине разрешении на использование дальнобойных ракет по территории РФ на официальные источники. В любом случае МИД РФ полагает, что западные союзники Украины «делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны, пытаясь добиться иллюзорной цели – «нанести Москве стратегическое поражение». Однако, по ее словам, никакое «чудо-оружие» не способно повлиять на ход Специальной военной операции.

Захарова напомнила слова президента России Владимира Путина, заявившего, что Украина не имеет возможности самостоятельно наносить удары дальнобойными ракетами без использования космических спутников и внесения полетных заданий военнослужащими стран НАТО.

Перед этим заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер не подтвердил разрешение Украине использовать ATACMS.

Ранее на Западе обеспокоились «закулисной» реакцией Москвы в ответ на разрешение бить по РФ.

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