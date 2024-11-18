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Белый дом не подтвердил разрешение Украине использовать ATACMS

Советник Байдена не подтвердил сообщения о разрешении Киеву использовать ATACMS

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Manuel Balce Ceneta/AP

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер не подтвердил сообщения, что администрация Джо Байдена разрешила Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты на протяжении всего конфликта четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели», — сказал Файнер, отвечая на просьбу подтвердить соответствующие сообщения.

В апреле этого года Соединенные Штаты тайно поставили Украине ракеты ATACMS, после этого украинские войска впервые применили их в Крыму.

17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории РФ. По ее данным, ракеты с дальностью до 300 км, вероятно, будут применены ВСУ в Курской области.

После этого Le Figaro сообщила, что Франция и Британия также разрешили Киеву использовать ракеты Storm Shadow/SCALP. 18 ноября информация об этом была удалена из оригинальной статьи.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Байден разрешил Киеву наносить удары вглубь РФ.

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