Боррель рассказал о разрешении Вашингтона Киеву применять дальнобойные ракеты

Администрация президента США разрешила Киеву применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «это лучше, чем ничего».

Боррель добавил, что не впечатлен разрешенным радиусом, но таковым является решение администрации президента США Джо Байдена.

Также глава евродипломатии подчеркнул, что не понимает, почему действующий глава Белого дома решил принять подобное решение только сейчас, а не до выборов.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что на фоне поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Запад делает ставку на максимальную эскалацию гибридной войны. Так она прокомментировала возможное разрешение США на применение Украиной дальнобойного оружия по территории РФ.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее Белый дом не подтвердил разрешение Украине использовать ATACMS.