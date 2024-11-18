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Трамп-младший обвинил военных подрядчиков США в желании устроить третью мировую

Трамп-младший: ВПК хочет начать третью мировую войну до смены власти в США

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Rebecca Blackwell/AP

Дональд Трамп — младший в соцсети Х отреагировал на информацию СМИ о том, что США впервые разрешили Украине использовать ракеты ATACMS с дальностью применения до 300 км для ударов по территории России.

Согласно посту, ему кажется, что военно-промышленный комплекс (ВПК) США хочет убедиться, что третья мировая начнется раньше, чем у его отца (следующего президента США Дональда Трампа. — «Газета.Ru») появится возможность установить мир и спасти человеческие жизни.

«К черту жизнь!!! Имбецилы!» — написал Трамп-младший.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Первой о решении действующего президента США Джо Байдена позволить Украине бить по России ракетами ATACMS написала газета The New York Times. По словам ее источников, этот шаг стал ответной мерой на то, что РФ якобы задействовала в боевых действиях в зоне СВО солдат Северной Кореи. Он должен дать понять КНДР, что северокорейские военные в опасности и отправлять свои войска в зону конфликта Пхеньяну больше не следует. Белый дом, Пентагон и Байден отказались комментировать данные издания. Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что такие вещи не анонсируют, а «ракеты сами за себя скажут».

Ранее была названа основная цель ударов Киева по РФ ракетами ATACMS.

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