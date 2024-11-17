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Си Цзиньпин рассказал об усилиях Китая для урегулирования конфликта на Украине

Си Цзиньпин: Китай прилагает усилия для достижения мира по украинскому вопросу

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Thomas Peter/Reuters

Китай прилагает усилия для достижения мира по украинскому конфликту. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Лиме, передает китайский МИД.

Председатель КНР отметил, что его страна проводит «челночную политику», осуществляя посредничество для продвижения переговоров. Китай, как отметил Си, прилагает усилия для достижения мира и стремится к деэскалации.

Си Цзиньпин также сказал, что позиция Китая по украинскому конфликту заключается в содействии мирным переговорам и охлаждению ситуации.

В свою очередь Байден на переговорах с председателем Китайской народной республики попросил Си Цзинпина использовать влияние Пекина на Пхеньян, чтобы попытаться предотвратить дальнейшую эскалацию украинского конфликта «за счет введения еще большего количества войск КНДР». Подробнее о встрече Си и Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Си Цзиньпин предупредил Байдена, что сдерживание КНР обречено на провал.

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