Китай призывает к охлаждению ситуации на Украине. Си и Байден встретились в Перу Си Цзиньпин призвал к мирным переговорам и охлаждению ситуации на Украине

«На полях» саммита АТЭС в Лиме Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили ключевые вопросы международной безопасности, включая конфликт на Украине, роль Китая в поддержке России и угрозы КНДР. Президент США выразил обеспокоенность усилением сотрудничества между Пекином, Москвой и Пхеньяном, в то время как председатель КНР подчеркнул свою позицию по мирному урегулированию на Украине.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден встретились «на полях» саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Перу Лиме. В гостинице Delfines, где остановилась китайская делегация, они обсудили широкий круг вопросов, включая конфликт на Украине, отношения с Россией и угрозы, исходящие от Северной Кореи. Несмотря на разногласия, обе стороны подтвердили свою готовность к диалогу и сотрудничеству по вопросам глобальной безопасности.

Конфликт на Украине и китайская позиция

Особое внимание на встрече было уделено ситуации на Украине.

Си Цзиньпин, как и ранее, подчеркнул, что Китай привержен мирному разрешению конфликта, оставаясь при этом нейтральным игроком в этом противостоянии. Китайская сторона готова использовать свой международный авторитет для того, чтобы способствовать мирным переговорам. Си вновь подтвердил, что Пекин продолжит настаивать на политическом решении конфликта.

«Позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были ясными и отчетливыми: посредничество, содействие мирным переговорам, усилия во имя мира и усердная работа по охлаждению ситуации»

(цитата по агентству «Синьхуа»).

КНДР

Байден осудил размещение «тысяч военнослужащих КНДР в России, что является опасным расширением незаконной войны России против Украины с серьезными последствиями как для европейского, так и для индо-тихоокеанского мира и безопасности», передает Белый дом. Он выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу усиления военного сотрудничества между Россией и Китаем.

Президент США попросил председателя КНР использовать влияние Пекина на Пхеньян в связи с переброской КНДР своих войск в Россию для участия в СВО. Об этом по итогам встречи сообщил на брифинге помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан:

«Президент Байден отметил, что КНР имеет влияние [на КНДР] и [другие] возможности и должна использовать их, чтобы попытаться предотвратить дальнейшую эскалацию, дальнейшее разрастание конфликта за счет введения еще большего количества войск КНДР»

(цитата по ТАСС).

По его словам, Байден заявил, что «это глубоко опасное развитие событий как в плане введения иностранной армии в Европу, так и ситуации на Корейском полуострове, поскольку углубление сотрудничества между Россией и КНДР может повысить вероятность провокационного поведения КНДР».

Тайвань

«Тайваньский вопрос, демократия, права человека, а также пути и система Китая и его право на развитие — четыре красные линии для Китая. Их нельзя оспаривать или пересекать. Они являются важнейшими ограничителями и гарантиями безопасности для отношений между Китаем и США», — заявил Си Цзиньпин.

США должны подходить к вопросу Тайваня с особой осмотрительностью, отметил Си:

«США должны с особой осторожностью подходить к тайваньскому вопросу, недвусмысленно выступать против «независимости Тайваня» и поддерживать мирное воссоединение Китая».

Байден подчеркнул, что политика одного Китая для США остается неизменной. Соединенные Штаты выступают против любых односторонних изменений статус-кво с любой стороны, и ожидают, что разногласия по обе стороны пролива будут разрешены мирными средствами. Он призвал положить конец дестабилизирующей военной деятельности КНР вокруг Тайваня.