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Си Цзиньпин призвал к охлаждению в теме украинского вопроса

Си Цзиньпин: КНР выступает за переговоры и охлаждение украинского вопроса

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Kevin Lamarque/Reuters

Позиция Китая по украинскому конфликту заключается в содействии мирным переговорам и охлаждению ситуации. Об этом заявил председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом в Лиме на полях саммита <1>АТЭС, его слова приводит агентство Синьхуа.

«Позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были ясными и отчетливыми: посредничество, содействие мирным переговорам, усилия во имя мира и усердная работа по охлаждению ситуации», — заявил председатель КНР.

В свою очередь Байден на переговорах с председателем Китайской народной республики попросил Си Цзинпина использовать влияние Пекина на Пхеньян, чтобы попытаться предотвратить дальнейшую эскалацию украинского конфликта «за счет введения еще большего количества войск КНДР».

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правые партии, которые одержали в этом году победы на выборах в ряде государств Евросоюза, должны занять жесткую позицию против эскалации конфликта на Украине.

Ранее в США заявили о невозможности спасти Украину.

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