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Си Цзиньпин предупредил Байдена, что сдерживание КНР обречено на провал

Си Цзиньпин заявил Байдену, что сдерживание Китая обречено на провал

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Alex Brandon/AP

Сдерживание Китая неразумно и обречено на провал. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Соединенных Штатов Джо Байдену на встрече в Лиме, передает китайский МИД.

«Новая холодная война не должна начинаться и не может быть выиграна. Сдерживание Китая — это неразумно, неприемлемо и обречено на провал», — сказал китайский лидер.

На встрече в Лиме Си Цзиньпин также добавил, что сегодня соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи. Он напомнил, что сейчас ситуация в мире неустойчивая, человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами. Китайский лидер обратил внимание, что развитие отношений США и КНР связано с судьбой человечества.

Кроме того, Си заявил, что Китай и США не должны стремиться переделывать друг друга в соответствии со своей волей. Си Цзиньпин подчеркнул, что в ходе двусторонних отношений государства «не должны подавлять» друг друга с позиции силы или лишать законного права на развитие, чтобы сохранить свое лидирующее положение.

Ранее Си Цзиньпин указал Байдену на красные линии, которые нельзя пересекать.

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