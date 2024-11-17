Си Цзиньпин предупредил Байдена, что сдерживание КНР обречено на провал

Сдерживание Китая неразумно и обречено на провал. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Соединенных Штатов Джо Байдену на встрече в Лиме, передает китайский МИД.

«Новая холодная война не должна начинаться и не может быть выиграна. Сдерживание Китая — это неразумно, неприемлемо и обречено на провал», — сказал китайский лидер.

На встрече в Лиме Си Цзиньпин также добавил, что сегодня соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи. Он напомнил, что сейчас ситуация в мире неустойчивая, человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами. Китайский лидер обратил внимание, что развитие отношений США и КНР связано с судьбой человечества.

Кроме того, Си заявил, что Китай и США не должны стремиться переделывать друг друга в соответствии со своей волей. Си Цзиньпин подчеркнул, что в ходе двусторонних отношений государства «не должны подавлять» друг друга с позиции силы или лишать законного права на развитие, чтобы сохранить свое лидирующее положение.

Ранее Си Цзиньпин указал Байдену на красные линии, которые нельзя пересекать.