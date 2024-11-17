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Байден попросил Си повлиять на КНДР по поводу Украины

Байден попросил Си Цзиньпина оказать влияние на КНДР по ситуации на Украине

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Alex Brandon/AP

Президент США Джо Байден на переговорах с председателем Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином попросил его использовать влияние Пекина на Пхеньян. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Выступая в столице Перу Лиме на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен состоявшейся там на полях саммита АТЭС встрече американского и китайского лидеров, Салливан отметил, что просьба Байдена была озвучена всвязи с утверждениями о переброске КНДР своих войск в Россию для участия в специальной военной операции на Украине.

«Президент Байден отметил, что публично заявленная позиция КНР в отношении войны на Украине заключается в том, что не должно быть эскалации или разрастания конфликта, но введение войск КНДР противоречит этому», — отметил помощник президента США.

Салливан добавил, что КНР имеет как влияние на КНДР, так и другие возможности. Поэтому Пекин должен использовать свои ресурсы, чтобы попытаться предотвратить дальнейшую эскалацию украинского конфликта «за счет введения еще большего количества войск КНДР».

Также в ходе встречи Байден призвал Си Цзиньпина сохранять военный диалог между странами после смены администрации в Белом доме, поскольку в дальнейшем это позволит эффективно предотвратить «любую потенциальную ошибку, просчет или кризис».

Ранее Южная Корея пригрозила усилить поддержку Украины из-за «опасной авантюры» КНДР.

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