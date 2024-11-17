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Си Цзиньпин назвал Байдену условие, при котором США подорвут доверие к себе

Си: США подорвут доверие к себе, если будут говорить одно, а делать другое

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Carolyn Kaster/AP

Китай надеется, что слова и действия Соединенных Штатов не будут расходиться, в противном случае они подорвут к себе доверие. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме на полях саммита АТЭС, передает агентство Синьхуа.

Китайский лидер отметил, что КНР всегда держит свое слово, но если Штаты постоянно будут говорить одно, а делать другое, это нанесет вред имиджу Америки, а также подорвет доверие между двумя странами.

Лидер КНР также заявил, что Китай и США не должны стремиться переделывать друг друга в соответствии со своей волей.

Кроме того, Си Цзиньпин предупредил, что Пекин не допустит хаоса на Корейском полуострове.

Также в ходе встречи председатель КНР заявил, что тайваньский вопрос, демократия, права человека, пути и система Китая и его право на развитие — четыре красные линии для Пекина, которые «нельзя оспаривать или пересекать».

Ранее Си Цзиньпин призвал к охлаждению в теме украинского вопроса.

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