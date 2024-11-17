Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Си Цзиньпин призвал США и Китай не подавлять друг друга

Си Цзиньпин: Китай и США не должны переделывать друг друга

close
Global Look Press

Китай и США не должны стремиться переделывать друг друга в соответствии со своей волей. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме, передает РИА Новости.

«Китай и США, как две крупные страны, не должны стремиться переделывать друг друга в соответствии со своей волей», — заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул, что в ходе двусторонних отношений государства «не должны подавлять» друг друга с позиции силы или лишать законного права на развитие, чтобы сохранить свое лидирующее положение.

Также в ходе встречи председатель КНР заявил, что тайваньский вопрос, демократия, права человека, пути и система Китая и его право на развитие — четыре красные линии для Пекина, которые «нельзя оспаривать или пересекать».

Также Си в разговоре с Байденом подчеркнул, что если Китай и Соединенные Штаты Америки будут рассматривать друг друга в качестве вражеской стороны, то отношения двух государств столкнутся с регрессом.

Ранее США и КНР договорились сохранить человеческий контроль в ядерной сфере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами