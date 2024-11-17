Си Цзиньпин призвал США и Китай не подавлять друг друга

Китай и США не должны стремиться переделывать друг друга в соответствии со своей волей. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме, передает РИА Новости.

«Китай и США, как две крупные страны, не должны стремиться переделывать друг друга в соответствии со своей волей», — заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул, что в ходе двусторонних отношений государства «не должны подавлять» друг друга с позиции силы или лишать законного права на развитие, чтобы сохранить свое лидирующее положение.

Также в ходе встречи председатель КНР заявил, что тайваньский вопрос, демократия, права человека, пути и система Китая и его право на развитие — четыре красные линии для Пекина, которые «нельзя оспаривать или пересекать».

Также Си в разговоре с Байденом подчеркнул, что если Китай и Соединенные Штаты Америки будут рассматривать друг друга в качестве вражеской стороны, то отношения двух государств столкнутся с регрессом.

Ранее США и КНР договорились сохранить человеческий контроль в ядерной сфере.