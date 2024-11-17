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Си Цзиньпин указал Байдену на красные линии, которые нельзя пересекать

Си Цзиньпин в разговоре с Байденом назвал Тайваньский вопрос красной линией

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Alex Brandon/AP

Тайваньский вопрос является красной линией, которую нельзя пересекать. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Лиме, передает министерство иностранных дел Китая.

«Тайваньский вопрос, демократия, права человека, а также пути и система Китая и его право на развитие — четыре красные линии для Китая. Их нельзя оспаривать или пересекать», — заявил китайский лидер.

Также Си в разговоре с Байденом заявил, что если Китай и Соединенные Штаты Америки будут рассматривать друг друга в качестве вражеской стороны, то отношения двух государств столкнутся с регрессом.

Кроме того, председатель КНР сказал, что позиция Китая по украинскому конфликту заключается в содействии мирным переговорам и охлаждению ситуации.

В свою очередь Байден на переговорах с председателем Китайской народной республики попросил Си Цзинпина использовать влияние Пекина на Пхеньян, чтобы попытаться предотвратить дальнейшую эскалацию украинского конфликта «за счет введения еще большего количества войск КНДР».

Ранее США и КНР договорились сохранить человеческий контроль в ядерной сфере.

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