Китай пообещал не допустить хаоса на Корейском полуострове

Пекин не допустит хаоса на Корейском полуострове. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Лиме, передает ТАСС.

»Китай <…> не будет сидеть сложа руки и наблюдать, как <…> основные интересы Китая находятся под угрозой», — отметил китайский лидер.

До этого Си Цзиньпин обратил внимание, что Сепаратистская деятельность на Тайване несовместима с миром и стабильностью в этом регионе. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом в Лиме. Он отметил, что, если США хотят сохранить мир, <…> то они должны подходить к тайваньскому вопросу осмотрительно, выступать против независимости Тайваня и поддерживать мирное воссоединение Китая.

Также Байден заявил, что Вашингтону и Пекину следует принимать меры для предотвращения вероятного конфликта, их отношения должны оставаться на уровне соперничества.

Ранее Си Цзиньпин выразил готовность работать с Трампом.