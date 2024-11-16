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Песков рассказал, как долго по телефону говорили Путин и Шольц

Песков: телефонный разговор Путина и Шольца продлился один час

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Global Look Press/РИА Новости

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца продолжался один час. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Час, один час, да», — сказал он.

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ подчеркнул, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

10 ноября кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с Путиным в случае своего избрания. При этом Мерц заявил о готовности выдвинуть РФ ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных Киеву вооружений и предоставить украинской стороне дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее Шольц заявил, что не будет поддерживать Украину в ущерб интересам ФРГ.

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