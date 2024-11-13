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Шольц заявил, что не будет поддерживать Украину в ущерб интересам ФРГ

Шольц: поддержка Украины не должна осуществляться в ущерб будущему ФРГ

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Johanna Geron/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что поддержка Киева не должна осуществляться в ущерб будущему Германии и за счет пенсионеров. Об этом он заявил, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, передает ТАСС.

Шольц отметил, что действия, которые были направлены на организацию поддержки, являются правильными.

«Но нужно ответить на один вопрос: должна ли помощь Украине финансироваться более чем на €12 миллиардов из германского бюджета в ущерб решениям, необходимым для будущего нашей страны? Мой ответ — нет», — заявил канцлер.

Шольц добавил, что поддержка Киева не должна отражаться «на пенсиях немецких граждан», по крайней мере «не с ним у власти».

В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне заявил, что Европейский союз на фоне до сих пор не озвученных планов по Украине избранного президента США Дональда Трампа должен решить, поддерживать ли Киев «при любом сценарии».

Ранее стали известны дальнейшие планы Байдена по Украине.

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