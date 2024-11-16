Байден рассказал об угрозах жены отправить его в космос

Президент США Джо Байден заявил, что его жена Джилл Байден иногда грозит отправить его в космос. Об этом политик рассказал в ходе встречи с главой Перу Диной Болуарте, передает New York Post.

По словам Байдена, каждый раз, когда его супруга считает, что он отбился от рук, она говорит, что позвонит главе НАСА Биллу Нельсону, чтобы отправить политика в космос.

Присутствующие в зале отреагировали на этот рассказ смехом. Байден же в шутку отметил, что опасается, если в НАСА вдруг поддержат эту идею.

Американский президент также поблагодарил главу Перу за «сотрудничество с США в освоении космического пространства.

1 ноября агентство Associated Press сообщало, что Белый дом изменил стенограмму речи Байдена, в которой он, как утверждается, назвал сторонников Дональда Трампа «мусором».

В октябре газета The New York Times писала, что Джо Байден уходит с поста президента Соединенных Штатов с облегчением, так как в мире на данный момент растет напряженность.

Ранее Байден во время выступления в ООН забыл, что находится в Нью-Йорке.