Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден рассказал об угрозах жены отправить его в космос

Байден заявил, что жена угрожает отправить его в космос

close
Evan Vucci/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что его жена Джилл Байден иногда грозит отправить его в космос. Об этом политик рассказал в ходе встречи с главой Перу Диной Болуарте, передает New York Post.

По словам Байдена, каждый раз, когда его супруга считает, что он отбился от рук, она говорит, что позвонит главе НАСА Биллу Нельсону, чтобы отправить политика в космос.

Присутствующие в зале отреагировали на этот рассказ смехом. Байден же в шутку отметил, что опасается, если в НАСА вдруг поддержат эту идею.

Американский президент также поблагодарил главу Перу за «сотрудничество с США в освоении космического пространства.

1 ноября агентство Associated Press сообщало, что Белый дом изменил стенограмму речи Байдена, в которой он, как утверждается, назвал сторонников Дональда Трампа «мусором».

В октябре газета The New York Times писала, что Джо Байден уходит с поста президента Соединенных Штатов с облегчением, так как в мире на данный момент растет напряженность.

Ранее Байден во время выступления в ООН забыл, что находится в Нью-Йорке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами