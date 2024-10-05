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В США выяснили, с какими чувствами Байден уходит в отставку

NYT: Байден уходит с поста президента США с облегчением

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Jonathan Ernst/Reuters

Джо Байден уходит с поста президента Соединенных Штатов с облегчением, так как в мире на данный момент растет напряженность. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на журналистов, присутствовавших на брифинге в Белом доме.

«Несмотря на беспорядки внутри страны и за рубежом, войну в Украине и на Ближнем Востоке, а также угрозы со стороны Китая, в зале для брифингов в пятницу царила легкость», — пишет газета.

По словам журналистов пула Белого дома, Байден на брифинге не выглядел так, будто обеспокоен нынешней напряженностью на Ближнем Востоке и другими проблемами Соединенных Штатов. Как считают слушатели брифинга, Байден давал понять, что теперь ему не придется разбираться со всеми накопившемися трудностями.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил, что возвращается в предвыборную гонку.

Ранее американские СМИ рассказали, что Байден говорит о себе в частных беседах.

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