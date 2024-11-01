Белый дом отредактировал стенограмму речи Байдена о мусоре и сторонниках Трампа

Белый дом изменил стенограмму речи президента Соединенных Штатов Джо Байдена о сторонниках кандидата на выборах от Республиканской партии Дональда Трампа, которых действующий глава государства назвал «мусором». Об этом сообщает Associated Press.

Выступая 29 октября, Байден буквально заявил: «Единственный плавающий мусор, который я вижу, — это его сторонники — его — его демонизация латиноамериканцев недопустима, это не по-американски».

Стенографисты, выпустившие официальный текст речи Байдена, заменили слово «сторонники» на «сторонник». Таким образом Байден теперь может утверждать, что имел в виду конкретного человека — комика Тони Хинчклиффа. Комик, выступая в поддержку Трампа, пошутил, назвав подконтрольный Соединенным Штатам остров Пуэрто-Рико (не имеет статус штата) «плавучим мусорным островом».

До этого кандидат в президенты США Дональд Трамп приехал на митинг в Грин-Бей, штат Висконсин, на мусоровозе.

Ранее в США отметили рост популярности Трампа среди чернокожих и латиноамериканцев.